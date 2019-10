Wystawili na aukcję sweter, który nigdy nie był prany i oczekują ogromnej kwoty! Wszystko przez to, do kogo wcześniej należał

Pamiątki po ikonach popkultury osiągają niebotyczne kwoty na aukcjach. Jedną z takich legend był bez wątpienia Kurt Cobain. Teraz nadarza się nie lada okazja dla wszystkich jego fanów. Na licytację trafił sweter muzyka.

Kurt Cobain miał na sobie ten sweter w czasie występu zespołu Nirvana w MTV Unplugged. To zielony kardigan „marki Manhattan to mieszanka akrylu, moheru i lycry z pięcioma guzikami (brakuje jednego) z dwiema kieszeniami zewnętrznymi, wypaloną dziurą, przebarwieniem w pobliżu lewej i prawej kieszeni” – można przeczytać w opisie aukcji. Co ciekawe, nigdy nie był prany.

Sweter został już sprzedany w 2015 r. za 135 500 dolarów. Jego nabywcą stał się wówczas anonimowy biznesmen, który dokonał zakupu z myślą o inwestycji. Trzymał go w sejfie w specjalnej teczce bezkwasowej.

– Teraz, ponieważ osiągamy rekordowe ceny na rzeczy Kurta Cobaina, ludzie zaczynają je sprzedawać. Spodziewamy się, że cena wzrośnie ponad dwukrotnie. Nazywam to nowym rynkiem dzieł sztuki. Coraz więcej ludzi inwestuje w popkulturę, zwłaszcza związaną z rock&rollem – powiedział Darren Julien z domu aukcyjnego.

Źródło: Rolling Stone