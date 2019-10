Anna Lewandowska skompromitowała się totalnie. Internauci nie mieli litości

View this post on Instagram

Po wczorajszej premierze @phlov_by_anna_lewandowska , konferencji, wywiadach, opendoor, evencie, spotkaniu z kochanym ludźmi… wracam na ziemię, a w zasadzie do gotowania i do Was, chociaż chcę powiedzieć, że czułam Wasze wsparcie na każdym kroku. Baaardzo to doceniam ❤ Wybaczcie mi zatem te dwa dni opóźnienia i lecimy dalej z wyzwaniem #gotujeitrenujezlewa ➡️Dziś 22 dzień wyzwania @diet_training_by_ann 💪💪, łączymy go z treningiem KARATE CARDIO + STRONG CORE 1. CZEKAM na Wasze relacje. A już wkrótce ogłoszeń kto weźmie udział we WSPÓLNYM GOTOWANIU! _______ #annalewandowska #wyzwanie #challenge #healthyteam #work #dietbyann #fit #sport #dietandtrainingbyann