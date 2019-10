Australia bierze przykład z Polski. Już dziś rusza tam akcja „#RóżaniecBezGranic”

Już dziś w Australii rusza akcja #RóżaniecBezGranic. Wierni będą się modlić o ochronę kraju, jego mieszkańców oraz w intencji świętości życia i małżeństw.

Pierwszy „#RóżaniecBezGranic” odbył się w Polsce w październiku w 2017 roku. W pierwszej edycji udział wzięło prawie milion osób w 350 kościołach na terenie 22 diecezji w całej Polsce.

Początkowo akcja nosiła nazwę „#RóżaniecDoGranic”, jednak po sukcesie w Polsce zaczęła być organizowana na całym świecie, m.in. w Belgii i Irlandii.

– One [akcje „#RóżaniecBezGranic”] są bardzo potrzebne, bo pobudzają świadomość i są okazją do tego, żeby przypomnieć znaczenie różańca, pokazać, jak on jest wielki, święty, potężny, ile można dla siebie na tym różańcu przeżyć oraz wyprosić dla świata. Trzeba tylko się cieszyć, że w Australii już po raz drugi ten #RóżaniecDoGranic będzie tam odmawiany. Dużo ludzi zgromadzi się na wspólnej modlitwie różańcowej i to jest bardzo piękne – powiedział x. dr Stanisław Szczepaniec.

Australia uczestniczy w akcji od 13 maja ubiegłego roku. Australijczycy dołączyli do „#Różańca” w rocznicę Objawień Fatimskich.

Źródło: Radio Maryja