Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski. „To już polska tradycja”

Dzisiaj w całej Polsce i środowiskach polonijnych na świecie obchodzimy XIX Dzień Papieski. Hasło tegorocznej edycji nawiązuje do publikacji Jana Pawła II pt. „Wstańcie, chodźmy!”.

– – Chodzi o to, byśmy my jako Polacy nie tylko uczcili św. Jana Pawła II, ale przede wszystkim przyjęli jego nauczanie i dziedzictwo, które nam zostawił, czyli te wszystkie encykliki, adhortacje, listy, książki, ale także podróże papieskie i wszystko to, co zostało powiedziane przez Ojca Świętego, żeby to nie poszło gdzieś na marne, ale byśmy to odtwarzali na nowo. Zwłaszcza, że dzisiaj Kościół potrzebuje autentycznych świadków Jezusa Chrystusa i trzeba nam naśladować wyjątkowego światka Chrystusa, jakim był właśnie św. Jan Paweł II – powiedział o tegorocznej edycji o. Andrzej Laskosz CSsR.

Główne obchody rozpocznie Msza św. o godzinie 9.00 w Bazylice św. Krzyża. Jak co roku obchodom towarzyszy zbiórka środków dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości i ubogich rodzin.

Dzień Papieża Jana Pawła II (Dzień Papieski) to polskie święto obchodzone co roku w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Źródło: Radio Maryja/Wikipedia