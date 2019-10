Grzegorz Schetyna komentuje wyniki wyborów. „Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce”

Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody; wierzymy w zwycięstwo w Senacie, dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych to jedyna droga – powiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów lider PO Grzegorz Schetyna.

Według sondażu Ipsos: PiS zdobyło w wyborach parlamentarnych 43,6 proc.; KO – 27,4 proc.; SLD – 11,9 proc. PSL – 9,6 proc.; Konfederacja – 6,4 proc. Przekłada się to na 239 mandatów w Sejmie dla PiS, dla KO – 130, SLD – 43, PSL 34 i Konfederacji – 13.

„Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy byli przy urnach wyborczych, którzy głosowali na partie opozycyjne, a szczególnie tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską” – powiedział Schetyna. Dziękował też .

Jak mówił „to była wielka praca, to była trudna kampania, to były trudne cztery lata, to nie była równa walka”. „Tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody” – dodał.

„Ale chcę powiedzieć, że dalej powtarzamy i będziemy powtarzać, będziemy pracować nad integracją opozycji, nad tym, żeby dobrze współpracować w przyszłym Sejmie i Senacie, bo Senat jeszcze – te wyniki są ciągle przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo” – dodał Schetyna.

„Wierząc w zwycięstwo w Senacie chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga – dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych” – dodał.

