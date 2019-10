HIT INTERNETU! Skakał na rowerze ze skoczni narciarskiej. „To musiało boleć” [VIDEO]

View this post on Instagram

Official application for „Fail of the year“ 🎢 🦅💥🤓 Full video with all angles + behind-the-scenes on my Youtube-Channel 🤟🏼 #LinkInBio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @r__raymon | @creapure |@newmencomponents | @tire_trooper | @ergonbike | @veetireco | @shimanomtb | @blissprotection | @trailactive | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SkiJump #WorldRecord #Crash #FailFriday #MTB #Downhill #RideOrDie #DontTryThisAtHome #Fail #DownhillMTB #DownhillLife #FullSend #BikeLife #DroneShot #OneShot @freybott @cinequads