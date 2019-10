Jan Kulczyk żyje? To rzuca zupełnie nowe światło na LIST DO REDAKCJI

Do naszej redakcji nadszedł mail z wiadomością oraz kilkoma zdjęciami. Czytelnik przekonywał, że rzekomo spotkał ś.p. Jana Kulczyka, który ukrywał się w egipskim kurorcie. – Widziało go ze 100 osób, w tym z 10 Polaków – pisał. Dostrzegliśmy jednak niezwykłą rzecz, na którą zwrócono w liście uwagę.

Ś.p. dr Jan Kulczyk zmarł nagle w 2015 roku. Od tego czasu nie milkną spekulacje, czy słynny polski miliarder gdzieś po cichu żyje i ukrywa się przed ABW oraz mediami żądnymi sensacji.

Do naszej redakcji nadesłano list ze zdjęciem mężczyzny spożywającego posiłek w egipskim kurorcie. Z profilu wygląda rzeczywiście podobnie do zmarłego miliardera. Jednak z rozmowy z nim wyszło, że to nie ś.p. Kulczyk, lecz obywatel Niemiec.

Czytelnik zachęcił nas do sprawdzenia, „gdzie był zakotwiczony-zacumowany jego jacht Phoenix 2 na początku czerwca 2018 roku”. I tu pojawia się szok.

Na stronie Polskiego Rejestru Statków znajdują się dane za 2017 i 2019 rok. Rok 2018 – czyli zawierający datę, którą sugerował nam Czytelnik – nie jest zarejestrowany. Przypadek?

Z pewnością nie. Phoenix 2 bowiem pływa – według vesselfinder.com – pod maltańską flagą. Nie znajdziemy więc informacji o nim w PRS.

Z kolei na stronie vesselfinder.com nie ma niestety dostępnego pełnego rejestru historii cumowania jednostki. Widzimy jedynie kilka ostatnich portów, z czego najstarszy rejestr jest z września tego roku.

Ostatnio Phoenix 2 cumował w Gibraltarze, obecnie zaś znajduje się na morzu i zmierza do portu Eveglades na Florydzie w USA.

