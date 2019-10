Lidl nokautuje Biedronkę! Lider jest jednak zupełnie inny. Te dane nie pozostawiają wątpliwości

Lidl i Biedronka to dwie sieci konkurujące ze sobą w czołówce sprzedaży w Polsce. Janusz Piechociński poinformował na Twitterze, która z sieci ile wydaje na reklamę. Sumy jednoznacznie wskazują, że Lidl niszczy Biedronkę.

Giganci zostali zlustrowani przez firmę Nielsen pod kątem wydatków na reklamę. Badanie dotyczyło okresu 2-8 września. Kwoty są jednoznaczne.

Okazuje się, że Lidl wydał na reklamę w telewizji 16,93 mln zł. Biedronka zaś jedynie 10,76 mln zł.

To by wyjaśniało pewne sprawy. Wiadomo bowiem, że wielu Polaków jest gotowych pozabijać się o tzw. gang słodziaków. I z pewnością jest to sukces.

O wiele większym sukcesem z pewnością jest wbicie klientom do głowy piosenki „jak sobota to tylko do Lidla”, którą wielokrotnie powtarza sobie pod nosem znaczna część narodu. Szczególnie, że przecież w większość niedziel sklepy są zamknięte. A gdzie więc zrobić zakupy w sobotę? No właśnie…

Najciekawsze jest to, że Lidl w Polsce zajął dopiero drugie miejsce. Najwięcej na reklamę w telewizji wydał PLUS. Jest to kwota 20,86 mln zł.

Źródło: dlahandlu.pl