„Naczelnik” przemówił po zwycięstwie PiS-u. Kaczyński: To nie jest jeszcze zwycięstwo ostateczne

Mamy zwycięstwo; mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.

Według sondażu Ipsos: PiS zdobyło w wyborach parlamentarnych 43,6 proc.; KO – 27,4 proc.; SLD – 11,9 proc. PSL – 9,6 proc.; Konfederacja – 6,4 proc. Przekłada się to na 239 mandatów w Sejmie dla PiS, dla KO – 130, SLD – 43, PSL 34 i Konfederacji – 13.

„Mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy, ale pamiętajcie – to są tylko badania, to nie jest jeszcze zwycięstwo ostateczne, ale mimo wszystko mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma” – powiedział prezes PiS. (PAP)