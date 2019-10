Nowa Huta zagrożona! Czy wielki piec zostanie wygaszony? Jest komunikat właściciela

Data wygaszenia wielkiego pieca w Krakowie (Nowa Huta) nie została wyznaczona – oświadczył w sobotnim komunikacie zarząd ArcelorMittal Poland. Wcześniej pojawiły się informacje, że przestój miałby się rozpocząć 25 października.

– „Niestety nieprawdziwe informacje wzbudzają bardzo wiele negatywnych emocji wśród naszych pracowników i klientów. Dlatego, jako dyrektor generalny, chciałbym z całą mocą i całą odpowiedzialnością podkreślić, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące daty rozpoczęcia ewentualnego postoju. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami uważnie monitorujemy sytuację na rynku” – podkreślił Geert Verbeeck, dyrektor generalny i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.

O tym, że właściciel zamierza wygasić wielki piec, po wyborach, 25 października poinformowała „Gazeta Krakowska”.

Sprawa jednak jest dyskutowana od wiosny, kiedy prezes informował, że jest rozważana taka opcja i że wygaszenie potrwa miesiące lub kwartały. Jako powód podawany jest słaby popyt na wyroby huty. Przeciwko tym planom są zdecydowanie związkowcy.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut – w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal – największego na świecie producenta stali.

