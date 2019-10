Polska pokonała Macedonię Północną i awansowała na mistrzostwa Europy! Wielka radość w szatni [VIDEO]

Reprezentacja Polski pokonała na Stadionie Narodowym w Warszawie Macedonię Północną 2:0 i zapewniła sobie awans do piłkarskich mistrzostw Europy, które odbędą się w 2020 roku. Bramki w niedzielę zdobyli wprowadzeni z ławki rezerwowych Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik.

Polscy piłkarze w czerwcu przyszłego roku po raz czwarty wystąpią w mistrzostwach Europy. Do tej pory grali w turnieju finałowym w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, cztery lata później, gdy wraz z Ukrainą byli współgospodarzami imprezy, oraz w 2016 roku, kiedy we Francji dotarli do ćwierćfinału.

W porównaniu z czwartkowym meczem z Łotwą w Rydze (3:0) selekcjoner zdecydował się na trzy zmiany. W miejsce Tomasza Kędziory, Macieja Rybusa (narzekał na problemy zdrowotne po spotkaniu z Łotyszami) i Mateusza Klicha od początku zagrali Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca i Jacek Góralski.

Zgodnie z przewidywaniami spotkanie rozpoczęło się do ataków gospodarzy. W 10. minucie bliski szczęścia po strzale z dystansu był Grzegorz Krychowiak, niedługo potem efektownym uderzeniem z woleja popisał się Robert Lewandowski, a w 18. minucie w poprzeczkę trafił Piotr Zieliński.

Rywale sprawdzili formę Wojciecha Szczęsnego dopiero w 36. minucie, gdy z rzutu wolnego groźnie strzelił Egzijan Alioski.

Do przerwy wynik się nie zmienił, a w 50. minucie kolejny raz blisko powodzenia byli biało-czerwoni – tym razem w słupek trafił Sebastian Szymański (wcześniejszy strzał Lewandowskiego z rzutu wolnego był nieudany – piłka odbiła się od muru gości).

Gospodarze dopięli swego w 74. minucie. Na pole karne przedarł się Lewandowski, minął rywala, a skorzystał z tego wprowadzony dosłownie chwilę wcześniej Przemysław Frankowski, który lekko kopnął piłkę między nogami bramkarza rywali Stole Dimitrievskiego.

Sześć minut później było już 2:0 i znów w roli głównej wystąpił gracz rezerwowy. Tym razem precyzyjnym strzałem z dystansu popisał się Arkadiusz Milik.

Do końca wynik już się nie zmienił i kibice, których spiker prosił o pozostanie na stadionie, mogli zacząć świętować sukces. Piłkarze natomiast założyli przygotowane już wcześniej okolicznościowe koszulki, upamiętniające awans, a potem odbyli honorową rundę wokół stadionu.

Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0)

Bramki: Przemysław Frankowski (74), Arkadiusz Milik (80).

Żółte kartki: Polska – Jan Bednarek, Sebastian Szymański, Arkadiusz Reca; Macedonia – Goran Pandev, Boban Nikolov, Ilija Nestorovski, Egzijan Alioski, Kire Ristevski, Stefan Spirovski.

Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania).

Widzów: 52 894.

Polska: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (68. Arkadiusz Milik), Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (90+1. Krzysztof Piątek), Kamil Grosicki (73. Przemysław Frankowski) – Robert Lewandowski.

Macedonia Północna: Stole Dimitrievski – Stefan Ristovski (81. Marjan Radeski), Visar Musliu, Kire Ristevski – Egzon Bejtulai, Boban Nikolov (88. Giorgi Stoilov), Stefan Spirovski, Egzijan Alioski – Goran Pandev, Elif Elmas, Ilija Nestorovski (73. Aleksandar Trajkovski).