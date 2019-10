Potężne zagrożenie dla Polski! Jasnowidz Jackowski ostrzega. „To jest bardzo poważne”

W swoim nagraniu jasnowidz Krzysztof Jackowski przestrzega przed możliwymi skutkami ustawy 447 JUST. – To jest bardzo poważne zagrożenie dla gospodarki naszego państwa – mówi słynny jasnowidz z Człuchowa.

– Jak kilka lat temu czytałem komentarze pod niektórymi artykułami, jak – najczęściej młodzi ludzie – przestrzegali, że jest jakiś projekt ustawy złożony przez Izrael w Stanach Zjednoczonych o duże roszczenia majątku bezspadkowego w Polsce, roszczenia Izraela, to byłem zaskoczony – wspomina Jackowski.

– Myślałem, że to jakieś plotki, że to jest niemożliwe. Przecież Polska chyba wzorowo zachowywała się, jeżeli spadkobiercy z Izraela byli i mieli tutaj własność to najprawdopodobniej ją odzyskali, chociaż to było też dyskusyjne, ponieważ Warszawa była w przeważającej części zburzona, zniszczona i tak naprawdę to Polska odbudowała te domy, te kamienice, te fabryki. Tak naprawdę to wartość ziemi, jeżeli ktoś miał akt własności, był spadkobiercą – to wartość ziemi tak, ale przecież te obiekty odbudowaliśmy my sami, tam była kupa gruzu i spalenizny – kontynuuje słynny jasnowidz z Człuchowa.

– Tutaj mamy do czynienia z czymś o wiele poważniejszym, ponieważ tutaj jest to ustawa (447 – przyp. red.), która nakazuje w pewnym sensie Polsce, żeby rząd polski realizował żądania bezspadkowe, czyli właściwie, jeżeli rząd polski by się na to zgodził, to państwo Izrael mogłoby wziąć odszkodowanie właściwie za każdą nieruchomość, za każdą parcelę ziemi, która nie ma spadkobiercy swojego w Izraelu. A Izrael mógłby za to żądać pieniędzy lub odzysku w naturze. To jest bardzo poważne zagrożenie dla gospodarki naszego państwa, wręcz stabilizacji naszego państwa. Kwota jest niebotyczna – podkreślił Jackowski.

“Ustawa 447” (S.447 – Justice for Uncompensated Survivors Today/JUST Act – “sprawiedliwość dla ofiar, którym nie zadość uczyniono”) to amerykańska ustawa, która dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. W maju 2018 roku została podpisana przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku.

Z ustawy wynikają dwie konsekwencje:

1. zobowiązanie Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego,

2. ustawa jest podstawą prawną do tego, żeby USA poprzez swoje kanały dyplomatyczne wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych. Stany Zjednoczone mają wspomagać międzynarodowe organizacje wspierające ofiary Holocaustu.

Co nam grozi?

Po pierwsze ustawa budzi polski sprzeciw, ponieważ jest niezgodna z polskim i międzynarodowym prawem. Według tych ogólnie przyjętych regulacji mienie bezspadkowe, czyli takie, do którego nie ma spadkobierców, przechodzi na Skarb Państwa danego kraju, natomiast organizacje żydowskie roszczą sobie pretensje na podstawie prawa krwi.

Po drugie, nie ma powodu, dla którego Polacy mieliby komukolwiek wypłacać jakiekolwiek sumy – nasz naród podczas II wojny światowej poniósł największe straty osobowe. To sprawcy, a nie ofiary, są zobowiązani do wypłacenia odszkodowań.

Po trzecie, kwoty roszczeń organizacji żydowskich sięgają nawet 300 miliardów dolarów – to trzykrotność rocznego budżetu Polski! Wypłacenie takiej sumy oznaczałoby kompletne bankructwo i upadek gospodarczy naszego kraju lub przejęcie polskiego mienia przez organizacje żydowskie.