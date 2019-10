Stonoga „pierydoli” nie tylko fiskusa, ale i ciszę wyborczą. „Coś się popsuło i nie było mnie słychać” [VIDEO]

Zbigniew Stonoga nie przestaje szokować. Mimo ciszy wyborczej, wprost pisze, by nie głosować na konkretne ugrupowanie. W bardzo ciepłych słowach wypowiedział się też o jednym z liderów jednego z ogólnopolskich komitetów.

– Dzień dobry! Coś się popsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Idźmy wszyscy do wyborów. Na razie – mówi uśmiechnięty Zbigniew Stonoga siedzący w aucie. To akurat łagodny post.

W podobnym czasie Stonoga wrzucił post, który nie narusza co prawda ciszy wyborczej, niemniej jest temu bliski. – Ja już po głosowaniu. Idźcie Państwo również tylko pamiętajcie nie na łajno z nowogrodzkiej – napisał znany biznesmen. My dokładnie nie wiemy, o co chodziło, ale może Wy rozszyfrujecie tę tajemniczą wiadomość.

Są też posty, których nie zamieścimy poniżej, gdyż naruszają wprost idiotyczną cenzurę, czyli ciszę wyborczą. Wczoraj Stonoga wrzucił zdjęcie jednego z liderów ogólnopolskich komitetów wyborczych. Przytacza przy tym rzewną historię, jakoby miał on ocalić życie pewnej kobiecie. Stonoga wyraźnie zaznacza, że jest to informacja w kontekście wyborów.

Wczoraj umieścił też zdjęcia auta z naklejkami informującymi o „pierydoleniu” jednego z ogólnopolskich komitetów wyborczych. Pisał także, by nie głosować na ten komitet, gdyż to „łajno” będzie „nam śmierdziało kolejne 4 lata”.

Umieścił też krótką relację na żywo spod siedziby ze wspomnianego komitetu z zachętą, by nie głosować na nich. Ostro i prawdziwie, choć prawdopodobnie niezgodnie z archaicznym prawem, wypowiada się o tym ugrupowaniu.