Tłumy przed ambasadą RP w Rzymie. Niektórzy czekali nawet CZTERY godziny, by oddać głos [FOTO]

Tłumy wyborców ustawiają się od rana przed ambasadą RP w Rzymie, by oddać głos w wyborach parlamentarnych. Kolejka w szczytowym momencie sięgała kilkuset metrów. Niektórzy musieli czekać nawet 4 godziny.

W długiej kolejce ustawiają się osoby mieszkające na stałe we Włoszech, przedstawiciele duchowieństwa z Rzymu i Watykanu, uczestnicy pielgrzymek i wycieczek przebywający w Wiecznym Mieście.

– Takich tłumów nigdy tu nie widziałam, a głosuję tu od 30 lat – podkreśliła w rozmowie z PAP prezes Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-Andreini.

Na wybory w polskiej ambasadzie zapisała się rekordowa liczba ok. 3 tys. 200 wyborców. Kilkaset osób przybyło z zaświadczeniami z Polski.

Sporo osób było rozczarowanych organizacją głosowania, czemu dali wyraz przed komisją. Jak podaje dziennikarz Witold Gadomski, w odpowiedzi usłyszeli… że powinni wracać do domu.

Okolic ambasady RP w związku z ogromnym tłumem wyborców pilnuje włoska policja.

Przed ambasadą w Rzymie Polacy oczekiwali na głosowanie ponad cztery godziny. Na uwagi o złej organizacji obsługa burczała: jak się nie podoba, to wracajcie do domu!. Pani ambasador Anders – brawo!

OMG! Kolejka do Ambasady RP w Rzymie na głosowanie. Jeszcze nigdy nie była tak długa😱 Minimum 1h stania. Brawo ludzie🇵🇱 pic.twitter.com/oraVzWrBCR

No to kierunek Ambasada🇵🇱😌🛵!! #wybory2019 #WyboryParlamentarne2019 @PLinItalia dziś tu w Rzymie ponad 2-godzinna kolejka, by oddać głos. Tysiące Polaków cierpliwie czeka❤️🇵🇱 pic.twitter.com/eCdoTnLp4T

— Magdalena Wolinska (@mwolinskariedi) October 13, 2019