TYLKO U NAS! Odwiedziliśmy wieś kupioną przez Jana Kulczyka. Oto, co tam znaleźliśmy [FOTO+VIDEO]

Jeden z naszych dziennikarzy podczas urlopu udał się do dawnej Rogóżki – wsi zakupionej trzy lata temu przez spółkę, w której jednym ze wspólników był Sebastian Kulczyk. Obszernie opisał to, co zastał na miejscu.

Rogóżka to opuszczona wieś. Przed laty mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia w głąb kraju oraz za granicę. Porzucone budynki popadały w ruinę, z czasem własność przejęła gmina.

Wieś została wystawiona na sprzedaż już w 2006 roku. Dość szybko pojawiły się pogłoski, że Grażyna Kulczyk jest zainteresowana kupnem. W końcu udało się sprzedać teren w 2016 roku. Akt notarialny podpisano 7 kwietnia 2016 roku.

Za 12,5 mln zł wioskę zakupiła spółka Liasis. Wówczas w KRS Sebastian Kulczyk widniał jako wspólnik. Obecnie jedynym przedstawicielem jest Magdalena Sobaszkiewicz. Nazwisko Kulczyka, jako wspólnika spółki Liasis zajmującej się doradztwem inwestycyjnym z podpoznańskiego Przeźmierowa, zostało wpisane w kwietniu 2016, a wykreślono je w czerwcu tego samego roku.

Nie wiadomo, w jakim celu spółka kupiła wieś. Tuż obok niej znajduje się tajemniczy kamieniołom oraz jaskinia. Nasz dziennikarz Dominik Cwikła podczas urlopu w Ziemi Kłodzkiej zajechał na miejsce, by na własne oczy zobaczyć, co tam się dzieje.

W pewnym momencie wjazd zwykłym autem jest bardzo niebezpieczny. Asfaltowa droga z pobliskiej wioski Konradów staje się wąska, przechodząc w kamienistą ścieżkę, na której można znaleźć wielkie głazy. Pochodzą one z kamieniołomu koło dawnej Rogóżki. Jak mówi w nagraniu Cwikła, kamieniołom w najwyższym miejscu ma „na oko z 30 metrów wysokości”.

– Nie ma tu żadnej budowy. Ani jaskini. Tylko skały i ładny widok – mówi w nagraniu umieszczonym na Instagramie. Okolice kamieniołomu zaś to obszar użytku ekologicznego „Rogóżka”, którego właścicielem jest… firma Omya sp. z o.o., o czym informuje tablica na drzewie przy przejściu do kamieniołomu.

Idąc dalej wzdłuż dawnej wsi kupionej przez spółkę Kulczyka – cały czas pod górę aż do „centrum” dawnej Rogóżki – można znaleźć kilka ruin dawnej osady, m.in. kamienie będący niegdyś najpewniej kaplicą. Tuż przy niej znajduje się całkiem dobrze zachowany krzyż. – Krzyż ze zdjęcia z tyłu ma podpis „1891” lub „1894” (trochę nieczytelne) – czytamy w opisie zdjęcia. Ponadto jest tam stara jama, która zapewne pełniła funkcje piwnicy.

Ostatnie zdjęcia zaś pokazują widok z „centrum” wsi Rogóżka.