Wiadomości TVP złamały prawo i zakłóciły porządek wyborów a teraz chcą… donieść na Polskę do Strasburga! Chodzi o wyrok w sprawie Konfederacji

Do wczoraj Wiadomości TVP, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, miały pokazać pełne sondaże z wynikiem Konfederacji i opublikować przeprosiny. Nie wykonując wyroku, TVP postawiło się ponad prawem i zakłóciło porządek wyborów.

– TVP miała do dziś w Wiadomosciach TVP wykonać prawomocny wyrok sądu związany z wcześniejszym dezinformowaniem społeczeństwa ws. wyborów. Nie wykonując wyroku sądu, którego wykonanie zgodnie z wykładnią PKW nie łamie ciszy wyborczej, TVP kolejny raz złamała prawo i zakłóciła wybory. – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Przypomnijmy, że TVP w czasie kampanii wyborczej notorycznie dezinformowała swoich widzów, nie publikując wyników sondażowych Konfederacji.

Tym samym stacja, utrzymywana z podatków wszystkich wyborców, nie spełniała swojej ustawowej misji informacyjnej. TVP jako nadawca publiczny, szczególnie w czasie kampanii wyborczej, powinno informować swoich widzów o wszystkich komitetach startujących w wyborach.

Widz, który z przyczyn finansowych korzysta jedynie z telewizji opłacanej w abonamencie, i który ograniczył czerpanie informacji przed wyborami jedynie do oglądania wiadomości, mógł nawet nie wiedzieć, że w wyborach startuje pięć komitetów, gdyż TVP notorycznie przemilczało kampanię prowadzoną przez Konfederację.

W ciągu ostatnich 30 lat TVP wielokrotnie było oskarżane o stronniczość, natomiast dopiero w ostatnich kilku latach sposób funkcjonowania Telewizji Publicznej zaczął przypominać działanie telewizji propagandowych w takich krajach jak Korea Północna, czy Komunistyczne Chiny – tam również telewizja państwowa zamiast informować o rzeczywistości, stara się ją kreować.

– TVP, notorycznie kłamiąc i nie realizując jednoznacznego wyroku sądu we wczorajszym lub dzisiejszym wydaniu Wiadomości nie tylko znów złamała prawo. Zakwestionowali fundament wolnych, zgodnych z prawem, demokratycznych wyborów. Wyciągniemy z tego najdalej idące konsekwencje. – napisał na Twitterze Robert Winnicki.

Publikacja wyroku nie złamałaby ciszy wyborczej

Zgodnie z art. 111 par. 6 Kodeksu wyborczego działania wynikające z orzeczenia sądu nie łamią ciszy wyborczej. TVP dobrze wiedziało o takim kształcie polskich przepisów, bo samo informowało o tym jeszcze rok temu.

TVP zamierza donieść za granicą, że w Polsce łamana jest praworządność

Co ciekawe TVP, które bardzo często krytykowało wynoszenie spraw krajowych poza polskie granice, zamierza wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uważając, że sąd działający zgodnie z rzeczonym artykułem, złamał prawo dziennikarzy publicznych do wolności słowa.

Jest to o tyle kuriozalne, że nikt nie oskarża dziennikarzy TVP w związku z prowadzonymi przez nich stronniczymi działaniami publicystycznymi. TVP zostało oskarżone i skazane za fałszowanie rzeczywistości, a kłamstwo i przemilczenie nie mają nic wspólnego z wolnością dziennikarską i są działaniem propagandowym.

To może być niebezpieczny precedens

Podejście Wiadomości do wykonania wyroku sądu może być niebezpieczny precedensem. Dotychczas TVP wielokrotnie i za różnych rządów było oskarżane o stronniczość. Tym razem jednak Telewizja Publiczna postawiła się ponad polskim prawem, co może stać się powszechną praktyką mediów publicznych w przyszłości – tym samym cofnęłoby to stan polskich mediów publicznych do czasów PRL i działań w stylu takich postaci jak Jerzy Urban.

Źródło: Twitter/TVP INFO/Nczas.com