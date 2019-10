Zaczynają się „cuda nad urną”? Strona pilnujwyborow.pl nie działała

Czy noc cudów po raz kolejny jest możliwa? Strona pilnujwyborow.pl, inicjatywa wyborcza, która stawia sobie za cel zapobieganie fałszerstwom wyborczym, w niedzielę wieczorem przestała działać.

– To może być oczywiście błąd programistyczny, a może być interwencja zewnętrzna. Sprawdzamy to teraz. Bardzo prosimy, aby wszyscy się zmobilizowali – zaapelował Łukasz Fomicz, główny koordynator inicjatywy.

Inicjatywy, która stawia sobie za cel zapobieganie fałszerstwom wyborczym. – Sposobem policzenia głosów jest to, aby wykonali państwo aparatem fotograficznym zdjęcia wyników protokołów wyborczych wywieszonych w obwodowych komisjach wyborczych, a następnie nam je przesłali – przypomniał Fomicz.

Obywatelska akcja powstała po licznych kontrowersjach związanych z liczeniem głosów w poprzednich latach. W krótkim klipie promującym inicjatywę Fomicz opisuje wszystkie nieprawidłowości.

Wątpliwości budziły również majowe wybory do europarlamentu, choć ostatecznie nie udowodniono żadnych nieprawidłowości. Według prognozowanych wyników exit poll Konfederacja uzyskała 6 proc., podczas gdy ostatecznie, po wynikach opublikowanych przez PKW, znalazła się „pod kreską”. Różnica pomiędzy oboma wynikami wynosiła 31 proc.

– Żeby nie chwalić dnia jutrzejszego przed zachodem słońca, przypominam, że teraz dopiero zaczyna się liczenie. W maju wieczorem też szybowaliśmy nad poprzeczką, a rano zamietli nas pod próg – mówił Grzegorz Braun podczas wieczoru wyborczego w sztabie Konfederacji.

– Mamy prawo do uśmiechu, bo 6,4 proc. to więcej, niż dawała nam jakakolwiek sondażownia. Ale miejmy z tyłu głowy, że ten wynik nie musi się utrzymać, że głosy wpadły do urn i dopiero od tego momentu są liczone. Co się stanie w tę magiczną noc, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć – tonował z kolei nastroje Sławomir Mentzen.

Wszystko powinno być jasne w poniedziałek, najpóźniej we wtorek. – Bardzo proszę o pełne zaangażowanie, jeśli już teraz takie rzeczy się dzieją. Polacy bardzo często wygrywają ważne bitwy, ale przegrywają wojny, bo się dekoncentrują. Nie zdekoncentrujmy się tym razem – zakończył Fomicz.

AKTUALIZACJA: O godzinie 23:36 strona ponownie zaczęła działać.