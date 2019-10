22-letni Arab włożył sobie 8-centymetrową pęsetę w członka. Lekarze zastanawiają się PO CO? [FOTO]

22-latek z Arabii Saudyjskiej musiał przejść operację. Podczas prześwietlenia okazało się, że w jego penisie znajduje się 8 centymetrowa, ostra pęseta wykonana ze stali nierdzewnej.

Lekarze wykonali prześwietlenia członka 22-letniego mieszkańca Arabii Saudyjskiej, który z obolałym przyrodzeniem zgłosił się do szpitala. Okazało się, że tym razem młody Arab postanowił ubogacić własne ciało, a nie zachodnie społeczeństwo i w jego penisie znajduje się 8 centymetrowa, ostra pęseta wykonana ze stali nierdzewnej.

Operacja, która była konieczna, trwała ponad godzinę i wbrew pozorom nie należała do najłatwiejszych. Pęsetę trzeba było wyciągać bardzo powoli i dbać o to, aby się nie otwarła, bo wtedy mogłaby rozerwać chłopakowi męskość.

Co ciekawe, pomimo tego, że 22-latek chodził z tym specyficznym stelażem przez kilka dni, to nie przełożyło się to na zdrowie jego organizmu. Wszystko dlatego, że przedmiot wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Choć lekarze nie mogli się nadziwić, po co młody Arab wsunął w sobie ten przedmiot w członka, to przyznają, że często wyciągają z cewki moczowej słomki, długopisy, baterie, szczotki do zębów i inne wydłużone przedmioty.

Źródło: Daily Mail