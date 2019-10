Korwin-Mikke odpalił w Polsat News! Takiego show długo nie zapomnimy [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, który rozchorował się na sam koniec kampanii i nie pojawiał się mediach, podczas wieczoru wyborczego gościł w Polsat News. Powyborcza wizyta jednego z liderów w studio jednak na długo zapadnie w pamięć.

Korwin-Mikke pojawił się na wieczorze wyborczym Polsatu News jako przedstawiciel jednego z pięciu komitetów ogólnopolskich. Lider Konfederacji w Warszawie zaczął od reprymendy w kierunku prowadzącego Bogdana Rymanowskiego.

– To co Pan zrobił w piątek w studio to był skandal i poniżej wszelkich standardów dziennikarskich – powiedział Korwin-Mikke. Chodziło oczywiście o wywiad z Robertem Winnickim w trakcie którego Rymanowski ostro atakował posła wyrwanymi z kontekstu wypowiedziami byłego europosła.

– Pan rozmawiał ze mną, kiedy mnie nie było w studio. Jak Pan śmiał coś takiego robić? Pan rozmawiał z Robertem Winnickim, a nie ze mną – stwierdził Korwin-Mikke.

Odniósł się on także do tego, że wg wstępnych wyników partia otrzymała o pół miliona więcej głosów więcej niż w maju, co niechybnie oznacza, że już za cztery lata partia Konfederacja będzie szła po samodzielną większość.

– Wszyscy jesteście bandą pijaków, przepraszam, pijawek – mówił ostro, nie bez przejęzyczenia Korwin-Mikke. Nazwał też między innymi Marcelinę Zawiszę z Lewicy „drogim dzieckiem”.

A no i nie zabrakło słów o inteligencji, tym razem wyborców PiS-u. – Liczba ludzi z inteligencją poniżej średniej jest mniej-więcej zbliżona do procentu wyborców Prawa i Sprawiedliwości – mówił ex-poseł na Sejm.

– PiS odpowiedzialnie realizuje program komunistyczny na tyle, ile jest to możliwe. Ja już wolę rządy silnej ręki Jarosława Kaczyńskiego, niż demokrację – powiedział Korwin-Mikke.