Krystyna Janda załamana po wygranej Prawa i Sprawiedliwości: „Ludziom znudziło się siedzieć w g****e po pas. Wolą po uszy”

Krystyna Janda jest załamana ponownym zwycięstwem PiS-u w wyborach do Sejmu. Zrozpaczona aktorka, znana ze swojej sympatii do totalnej opozycji przewiduje, że czekają nas cztery trudne lata. – Jest taki kraj, gdzie rząd pasie tłustego klechę, a społeczeństwo zrzuca się na operacje i telefon zaufania dla dzieciaków – pisze zdenerwowana aktorka.

Krystyna Janda tuż po wygranej Prawa i Sprawiedliwości, udzieliła wywiadu portalowi Wyborcza.pl. Opowiedział jak według niej będzie wyglądać Polska przez najbliższe cztery lata.

– Niepokoję się tym co będzie, tutaj nie ma mowy o żadnej demokracji. Jedna strona ma wszystkie media, całą władzę i wszystkie środki nacisku, a druga strona ma tylko siebie, wspomnienia i internet. Staram się odzywać i uczestniczyć w życiu społecznym, publicznym, ale to zostało bardzo ograniczone. Ja nie mam wstępu do Telewizji Publicznej – skarży się aktorka.

Dalej w wywiadzie Krystyna Janda tłumaczy, że według niej PiS jest odpowiedzialne za łamanie konstytucji i osłabianie polskiej demokracji.

– To co się dzieje z prawem, to co się dzieje z sądami. Ale drugą sprawą, która jest nieuchwytna, ale przerażająca jest demoralizacja, zmiany w głowach ludzi, zmiany dopuszczające kłamstwo, niesprawiedliwość, łamanie prawa i zgadzanie się na to. Ludzie przechodzą do porządku dziennego nad bezczelnym kłamstwem. Ja na to patrzę z przerażeniem. To będzie miało wielkie konsekwencje – wskazała artystka.

Dodatkowo na swoim profilu na Facebooku, zamieściła obraźliwe posty.

Widać, że dla Krystyny Jandy, aktorki niezwykle zaangażowanej politycznie, zwalczanie partii rządzącej jest artystycznym obowiązkiem?

Tak artystka reaguje na wszelkie pochwały dla znienawidzonej przez siebie partii.

– Nie mogę tego słuchać. Ja się czuję jakby ktoś na mnie s**ł cały czas. To jest coś okropnego! – powiedziała w programie ”Popołudnie z Radiem ZET”.

Krystyna Janda, w ten specyficzny sposób odniosła się do wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza na cześć Jarosława Kaczyńskiego

Źródło: Facebook: Krystyna Janda/ wyborcza.pl