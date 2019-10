Lato nie odpuszcza w całej Polsce! Wyż z Afryki niesie ciepłe powietrze [PROGNOZA]

Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza utrzymają się do połowy trzeciego tygodnia października. Najcieplej ma być w województwach śląskim i małopolskim – wynika z prognoz IMiGW.

Lekkie ochłodzenie czeka nas w połowie tygodnia, ale kolejny weekend ma być znów ciepły z temperaturami powyżej 20 stopni.

Wszystko za sprawą wyżu z Afryki, który niesie do Polski ciepłe powietrze. Wyż Lisbeth pompuje do nas letnią aurę znad Morza Śródziemnego. Dzięki niemu do wtorku 13 października będziemy się cieszyć słoneczną pogodą.

We wtorek nadal będzie w całym kraju bardzo ciepło – termometry wskażą od 17-20 stopni na północy do aż 24 w centrum i na południu.

Od środy temperatura spadnie o kilka kresek, ale do końca tygodnia utrzymywać się będzie niemal w całym kraju na przyzwoitym poziomie od 18 do 21 stopni.

Jeszcze w przyszły poniedziałek 21 października temperatura oscylować będzie w okolicach 20 stopni.

Źródło: INGiW