Największa tajemnica ze świata „Gwiezdnych Wojen” zostanie niedługo ujawniona! Fani zastanawiają się nad tym od 1977 roku! [VIDEO]

Już niedługo na platformie Disney+ dostępny będzie serial „The Mandalorian”, którego akcja rozgrywa się w świecie „Gwiezdnych Wojen”. Twórcy zamierzają zdradzić w produkcji jedną z największych tajemnicy uniwersum „Star Wars”.

Chodzi tu o coś, co zastanawia fanów filmów stworzonych przez Georga Lucasa już od 1977 roku, a mianowicie o nazwę rasy mistrza Yody.

Do tej pory był on jedynym przedstawicielem zielonego gatunku we wszystkich filmach sagi i spin-offach. Na dodatek zielonych karzełków ma się w produkcji pojawić więcej, choć zapewne nie będą one Jedi.

Akcja „The Mandalorian” rozgrywa się po upadku Imperium, ale jeszcze przed pojawieniem się Nowego Porządku. Narracja produkcji ma podążać za samotnym łowcą nagród, aż do odległych zakątków galaktyki, daleko od znanej z filmów Nowej Republiki.

Źródło: RebelScum/YouTube/Nczas.com