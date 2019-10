Nie żyje znany polski ksiądz. To duża strata nie tylko dla polskiego Kościoła

To duża strata nie tylko dla polskiego Kościoła, ale także całego społeczeństwa. Nie żyje Łucjan Królikowski, kapłan, który przeżył koszmar II wojny światowej, aresztowanie przez NKWD oraz zsyłkę na Sybir. Resztę życia poświęcił opiece nad sierotami Miał 100 lat.

Ojciec Łucjan Królikowski został niezwykle ciężko doświadczony przez życie. Zmarł w piątek nad ranem w Stanach Zjednoczonych, w Our Lady of the Angels Care Center w Enfield w stanie Connecticut.

O śmierci kapłana poinformowała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. W specjalnym komunikacie można przeczytać: „W wieku 100 lat zmarł Ojciec Łucjan Królikowski. O. Łucjan składał śluby w obecności św. Maksymiliana Kolbego. Aresztowany przez NKWD, zesłany na Syberię. Opiekował się sierotami. Kapelan polonijny w Kanadzie i USA. Prezydent Andrzej Duda spotkał Ojca Łucjana we wrześniu br.”

Co ciekawe, Królikowski był najstarszym bratem konwentualnym na świecie. Pogrzeb duchownego został zaplanowany na dzień 15 października. Kapłan spocznie w Bazylice św. Stanisława w Chicopee, gdzie ostatnio pełnił posługę.