O. Rydzyk ostro krytykuje popularny serial TVP! „Ojciec Mateusz” jest fałszywy?

Ojciec Tadeusz Rydzyk w trakcie ciszy wyborczej co prawda powstrzymał się od politycznej agitacji, jednak w trakcie jej trwania sprytnie udało mu się przemycić tematy quasi-polityczne, ale niezwiązane bezpośrednio z wyborami parlamentarnymi.

Ojciec Tadeusz Rydzyk ma różne obiekcje w stosunku do mediów. Wyrażał je również w trakcie ciszy wyborczej. Jego zdaniem potrzebna jest repolonizacja. Wyjaśnił to w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

– Powinna nastąpić repolonizacja. Ale nie chodzi tylko o zmiany własnościowe, lecz o odzyskanie polskiego ducha, który kształtował nas najlepiej. Musimy przekazywać ducha najpiękniejszej Polski. Z tym jest jednak problem. Media mogą pomóc wychować, uformować, ale bardzo wiele tutaj pozostaje do życzenia. Niestety tzw. media narodowe w dużej mierze wpisują się w niszczenie ducha polskiego, katolickiego. Trwa niszczenie modelu rodziny, jest gender, jest też laicyzacja – ubolewał zakonnik.

Oberwało się serialom.

– Popatrzmy na seriale, w których występują postacie księży. To nie jest pokazywanie prawdziwego Kościoła, prawdziwego kapłaństwa. Może kogoś bawi ksiądz, który jest współpracownikiem policji, może to ociepla wizerunek księdza, ale to jest fałszywy obraz kapłana. Czy ksiądz ma być policjantem? Trzeba pokazywać piękno powołania kapłańskiego, powołania, które owocuje później kształtowaniem arystokracji ducha – grzmiał Rydzyk.

źródło: se.pl/ Nasz Dziennik