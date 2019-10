Papież Franciszek apeluje o skuteczne rozwiązania ws. Syrii. Pojawił się też wątek Ekwadoru

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę w Watykanie do społeczności międzynarodowej o dialog, by szukać rozwiązania konfliktu w Syrii. Słowa te skierował cztery dni po rozpoczęciu ofensywy sił Turcji. Papież pozdrowił też Polaków w związku z Dniem Papieskim.

Zwracając się do tysięcy wiernych obecnych na placu Świętego Piotra na zakończenie mszy kanonizacyjnej Franciszek powiedział: – Moje myśli kieruję ponownie na Bliski Wschód, szczególnie do umiłowanej i umęczonej Syrii, skąd znów napływają dramatyczne wiadomości na temat losu ludności na północnym wschodzie kraju, zmuszonej do porzucenia domów z powodu działań militarnych.

Następnie papież dodał, że wśród tej ludności jest wiele chrześcijańskich rodzin.

– Do wszystkich zaangażowanych stron i do wspólnoty międzynarodowej ponawiam apel o szczere zaangażowanie na drodze dialogu, by szukać skutecznych rozwiązań – wezwał. Po tych słowach rozległy się brawa.

Franciszek mówił też, że wraz z uczestnikami trwającego w Watykanie synodu biskupów na temat Amazonii śledzi z niepokojem wydarzenia w Ekwadorze. Pogrąża się tam kryzys i nasilają gwałtowne masowe protesty w związku ze zniesieniem przez rząd dopłat do paliw.

Papież modlił się za Ekwador, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna. – Łączę się w bólu za zmarłych i rannych. Zachęcam do poszukiwania pokoju społecznego przy szczególnej trosce o najsłabszą ludność i prawa człowieka.

Pozdrowienia dla Polaków

Przed modlitwą Anioł Pański papież pozdrowił także Polaków w związku z obchodzonym XIX Dniem Papieskim. – Specjalne pozdrowienie kieruję do wiernych z Polski, którzy dzisiaj obchodzą Dzień Papieski. Dziękuję im za ich modlitwy i za stałą serdeczność – powiedział.

Przed południem podczas mszy kanonizacyjnej na placu Świętego Piotra z udziałem tysięcy osób papież Franciszek ogłosił świętymi pięcioro błogosławionych: angielskiego kardynała konwertytę Johna Henry’ego Newmana (1801-1890) i cztery kobiety. Są wśród nich trzy zakonnice: Józefina Vannini (1859-1911) – założycielka Zgromadzenia Córek św. Kamila, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926) z Indii, siostra Dulce Lopes Pontes (1914-1992) z Brazylii – opiekunka ubogich oraz Marguerite Bays (1815-1879) – świecka ze Szwajcarii, tercjarka franciszkańska, mistyczka.

Źródło: PAP