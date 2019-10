Polscy policjanci są przepracowani. Mają miliony nadgodzin na koncie

W wielu branżach w Polsce brakuje rąk do pracy. Okazuje się, że ten problem dotyczy również policji. Z tego powodu funkcjonariusze są przepracowani. Łącznie mają oni na koncie ponad 2,7 mln nadgodzin! Sytuacja jest dramatyczna, a – jak przewidują związkowcy – lepiej nie będzie.

To może szokować – na dzień 30 czerwca 2019 roku w Komendzie Głównej Policji było 144 tys. nierozliczonych nadgodzin, w szkołach policji niemal 8 tys., a w KWP/KSP przeszło 2,5 mln. Sytuacja ta zaczyna być nie tylko trudna dla samych funkcjonariuszy, ale także niebezpieczna dla społeczeństwa.

– To jest problem, który nawarstwiał się od lat – mówi podinsp. Andrzej Szary, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

– Mamy w Polsce ponad 98 tys. funkcjonariuszy, i ok. 6 tys. wakatów i ta druga liczba wciąż rośnie. To sprawia, że policjanci biorą nadgodziny, bo gdyby tak nie było, to niektóre jednostki miały by problem z funkcjonowaniem, a obniżyłoby poziom bezpieczeństwa. Tak pracując funkcjonariusze są przemęczeni, popełniają błędy – dodaje podinsp. Szary.

Co więcej, nierozliczone nadgodziny oznaczają, że policjanci nie otrzymali za nie jeszcze wynagrodzenia.

– Ustawa, która weszła w życie w lipcu 2019 roku mówi, że nadgodziny muszą być rozliczone w ciągu 6 miesięcy, czyli w pierwszym kwartale 2020 roku – mówi cytowany funkcjonariusz.

– To jednak przełożony decyduje, czy policjanci otrzymają za dodatkową pracę pieniądze, czy czas wolny. Na drugie rozwiązanie raczej się nie zdecydują, bo przez wspomniane braki kadrowe jest to niemożliwe – wyjaśnia podinsp. Szary.

