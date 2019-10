Rafalala znów robi „show”! Internetowe dziwadło prowokuje i straszy policją. W ruch poszły pięści [VIDEO]

Rafalala nie odpuszcza i znów stara się wywołać sensację w internecie. Transseksualne dziwadło kolejny raz publikuje film, na którym rzekomo jest atakowane przez zwykłych ludzi. Niestety, na filmie dokładnie widać, kto jest agresorem.

To już kolejny film w sieci, który ma pokazać rzekomą nietolerancję Polaków wobec inności, jaką stara się promować agresywny prowadyr Rafalala. Na poprzednim, głównymi bohaterami byli nastolatkowie, którzy mieli śmiać się z wyglądu transseksualisty. W najnowszym „show” widzimy zaś młodego mężczyznę, który rzekomo ma obrażać i nienawistnie komentować.

Choć Rafalala usilnie stara się pokazać światu, że jest osobą atakowaną i stale obrażaną, to film wskazuje coś zupełnie innego. Przez ponad 2 minuty obserwujemy serię ataków i to nie tylko słownych, które jednak wyprowadzane są przez transseksualistę.

Co więcej, nawet w momencie, gdy Rafalala miała zostać „brutalnie zaatakowana” to widać, że stale dąży do konfrontacji idąc za mężczyzną, prowokując do reakcji. Całość zrobiona jest ewidentnie pod publiczkę i momentami wygląda bardzo komicznie.