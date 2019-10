Robert Winnicki o wynikach wyborów: Musimy zatrzymać marsz komuchów do władzy! [VIDEO]

Najważniejsze żebyśmy nie zatrzymali się w tym marszu. Narodowym, patriotycznym, wolnościowym, katolickim, konserwatywnym marszu. Głęboko wierzę, że tak właśnie będzie – mówi Robert Winnicki, komentując wyniki wyborów parlamentarnych.

W trakcie przejazdu do studia telewizyjnego, poseł nagrał krótkie podsumowanie wyników exit poll przedstawionych chwilę po zamknięciu lokali wyborczych.

Polityk Konfederacji podkreślił, że to co stało się tego dnia, to dopiero początek długiej drogi ku zwycięstwu, a tym zwycięstwem będzie zmiana sceny politycznej, jak i całej Polski.

– Pokazaliśmy młode pokolenie, ideowych polityków, ideowych ludzi prawicy. Te pokolenie nie ma kompleksów wobec wschodu i zachodu. Nie ma kompleksów wobec starych wyjadaczy. To jest pokolenie, które chce wejść tam i patrzyć na ich lepkie „łapki”, wszystkich tych, którzy przez 30 lat rządzili w Polsce i ustanowili fatalne standardy polityczne w naszym kraju – podkreślił Winnicki.

– Musimy zatrzymać marsz komuchów do władzy. Kaczyński jest w stanie z diabłem się dogadać, aby pozostać przy władzy. Musimy stanąć temu na drodze – dodał.