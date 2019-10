Sikorski gratuluje Klaudii Jachirze. Wszystko wskazuje na to, że skandalistka zasiądzie w sejmowych ławach

Stało się! Wszystko wskazuje na to, że Klaudia Jachira została posłanką! To będzie twardy orzech do zgryzienia dla Grzegorza Schetyny, jak i całej Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio kontrowersyjna youtuberka wypowiedziała się dla telewizji wPolsce.pl. Rzecz dotyczyła wyników wyborów oraz jej filmów.

Klaudia Jachira stała się jedną z najbardziej rzucających się w oczy kandydatek w tegorocznych wyborach. Teraz skandalistka skomentowała ich wyniki.

– Jesteśmy podzieleni pół na pół i może to jest troszeczkę przykre – powiedziała Jachira w rozmowie z telewizją wPolsce.pl.

Skandalistka wyraziła również nadzieję, że ostateczne wyniki będą lepsze dla Koalicji Obywatelskiej niż te, na które wskazują wyniki sondaży po zakończeniu głosowania.

– Wiadomo, że czekamy na wyniki ostateczne. Mam nadzieję, że jeszcze podgonimy. Budujące jest to, że gdyby zsumować wszystkie wyniki za PiS-em i przeciwko PiS-owi, to mamy tę większość przeciwko PiS-owi. Ale jest D’Hondt nieubłagany, który zawsze premiuje partię zwycięską – mówiła.

Co ciekawe, kandydatka wypowiedziała się także na temat swoich filmów. Jej zdanie może być szokujące.

– Nie, absolutnie. Uważam, że każdy film, który był użyty przed kampanią był i tak dosyć łagodny w porównaniu z tym, co PiS robił przez cztery lata – wyznała.

Wyborczego sukcesu pogratulował świeżo upieczonej posłance sam Radosław Sikorski.