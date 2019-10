Szok! Gwiazdy polskiej polityki, które po wyborach będą musiały znaleźć sobie nowe zajęcie

Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów do Sejmu i Senatu, ale w oparciu o dotychczasowe informacje płynące z PKW wiadomo już na pewno, że w nowym parlamencie znajdą się przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które startowały. Oznacza to, że w ławach poselskich pojawi się wiele debiutów, ale też to, że kilku znanych polityków zostało z sejmu wypartych i będą musieli znaleźć sobie nowe zajęcie. Nie weszło również kilku „murowanych” kandydatów.

„Precz z komuną”. Stanisław Piotrowicz się nie dostał

Stanisław Piotrowicz to były członek PZPR, który w czasach komuny oskarżał przedstawicieli opozycji (np. Antoniego Pikula), a dziś należy do Prawa i Sprawiedliwości. W mijającej kadencji Sejmu był bohaterem kilku skandali, m.in.: latał z Markiem Kuchcińskim rządowym samolotem po leki, które według przedstawicieli szpitala nie istnieją.

Eks-komunisty Piotrowicza nie znajdziemy jednak na liście nowych posłów – na jego miejsce wskoczy kilku czerwonych z SLD.

Duda senior nie jest tak popularny jak syn

Profesor Jan Duda, ojciec obecnego prezydenta naszego kraju nie dostał się do Senatu. Przegrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, obecnym senatorem Jerzym Fedorowiczem. Partia rządząca przegrał również w drugim krakowskim okręgu senackim – nr 33. Krzysztof Mazur, były prezes Klubu Jagiellońskiego, przegrał z Bogdanem Klichem.

Marek Migalski: „Wracam do studentów”

– Miałem tylko siedem okrętów, była zima, płynąłem szybko. Choć nie żałuję, że w tej fundamentalnej dla mojego państwa chwili stanąłem na posterunku i broniłem wolności i demokracji – w taki patetyczny sposób tłumaczy się kandydat KO na senatora. Następnym razem polecamy zająć się kampanię, a nie grą w statki.

Anna Sobecka i Krzysztof Czabański żegnają się z ławami sejmowymi

Krzysztof Czabański – szef Rady Mediów Narodowych – nie dostał mandatu pomimo tego, że startował ze świetnego miejsca. Jego koleżanka z PiS, ulubienica o. Rydzyka Anna Sobecka również tym razem poległa nie ujrzymy jej w sejmowych ławach. Czyżby wpływy toruńskiego duchownego słabły?

Poza tym z PiS-u nie dostały się wieloletnie posłanki: Bernadeta Krynicka (PiS) i Krystyna Wróblewska (PiS).

Z dotychczasowych posłów niestety nie zobaczymy w Sejmie również Jacka Wilka.

Inni „wielcy przegrani” tych wyborów to: Piotr Misiło (KO), Roman Kosecki (KO), Piotr Apel (PSL), Zbigniew Gryglas (PiS), Małgorzata Zwiercan (Do sejmu poprzednio dostała się z K’15, teraz startowała z PiS), Jerzy Meysztowicz (KO) i wielu, wielu innych…

