Zbigniew Stonoga chce wygrać z PiSem przez … grę planszową. „Stonoga” już w sprzedaży

Różnych sposób ima się Zbigniew Stonoga, aby tylko uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Co jednak warto podkreślić, nadal jest w nim żyłka biznesmena. W sprzedaży pojawiła się właśnie „Antypisowa Gra planszowa Stonoga”, którą można nabyć za jedyne 99 zł.

Jak wynika za zdjęcia, które znaleźć można na facebooku Zbigniewa Stonogi, jest to parodia znanej i popularnej gry Monopoly. W tej wersji możemy spodziewać się jednak zupełnie innej rozgrywki.

Choć o grze nie wiadomo zbyt wiele, to możemy spodziewać się, że przepełniona jest odniesieniami do „trudnych relacji” na linii Zbigniew Stonoga – Jarosław Kaczyński i jego partia.

Na pudełku znaleźć można m.in. informację, iż gra jest nieodpowiednia dla osób poniżej 15. roku życia, co może wskazywać, że plansze czy też opisy są ostrzejsze niż można się spodziewać tego po grze planszowej.

Wiele do życzenia pozostawia jednak cena. Co prawda, jak przekonuje Stonoga, 99 zł które wydacie na ten produkt, trafi do fundacji, jednak nadal jest to dość wysoka, jeśli nie zaporowa kwota za prostą grę planszową.

Antypisowa Gra planszowa Stonoga cena 99 zł płatność pay pal fundacja@zstonoga.pllub konto bankowe 96 1090 1841 0000… Opublikowany przez Zbigniew Stonoga Niedziela, 13 października 2019

