Cud w Indiach! Mężczyzna kopał grób dla matki a odkopał porzucone na śmierć niemowlę

W Indiach doszło do prawdziwego cudu. Mieszkaniec północnych Indii, kopiąc grób dla swojej zmarłej córki, natrafił na… zakopanego noworodka!

Jak podaje BBC News, o tej niecodziennej sytuacji poinformowała opinię publiczną komendant policji Abhinandan Singh. Powiedzieli oni, że zakopane w ziemi żywe dziecko znalazł mieszkaniec wsi, który miał kopać grób dla własnej córki.

Jak podają lokalne media mężczyzna znajdując niemowlę pozostawione na śmierć, od razu wezwał policję i zaczął walczyć o życie dziecka. Podawał wycieńczonemu dziecku mleko przez wacik.

Po przyjeździe policji dziewczynka trafiła do prywatnego szpitala, gdzie nadano jej na imię Sita. Lekarze twierdzą, że dziecko wróci do pełni zdrowia.

– Próbujemy znaleźć rodziców dziecka. Wyciągniemy surowe konsekwencje wobec tych, którzy pochowali dziecko żywcem – dodał.

Służby podejrzewają, że rodzina zakopała żywcem dziewczynkę w ramach świadomego uśmiercania dziecka płci żeńskiej.

Dziecko trafiło do szpitala. Obecnie wraca do zdrowia.

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i ponoć jest już na tropie rodzinny, która miał dokonać tak bestialskiego czynu.

A newborn baby girl has been discovered buried alive in northern India, a local police chief has revealed.

Abhinandan Singh told reporters the baby was found by a villager who was burying his own daughter, who had died minutes after birth. pic.twitter.com/ieFVSZ0u4I

— IanBroughall (@IanBroughall) October 14, 2019