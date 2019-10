Donald Trump OSTRO do dziennikarza FOX News o sytuacji w Syrii. „Oni walczą ze sobą od 200 lat” [VIDEO]

Cały świat żyje sytuacją w Turcji. Stany Zjednoczone wychodząc z tego kraju otworzyły Turkom drogę do zbrojnego ataku na Kurdów. Prezydent Donald Trump broni jednak swojej decyzji, a za współwinnych obecnej sytuacji uważa europejczyków.

Brian Kilmeade, dziennikarz stacji FOX News, która uznawana jest za przychylną Republikanom, w rozmowie z Donaldem Trumpem powiedział, że „[prezydent] musi zdać sobie sprawę z tego, że popełnił ogromny błąd”.

– To oburzające. Prezydent musi zdać sobie sprawę z tego, że popełnił ogromny błąd i po prostu powiedzieć: Słuchajcie, rozmawiałem z Erdoganem, wprowadził mnie w błąd – powiedział Kilmaede. – Sytuacja jest gorsza niż kiedykolwiek.

Amerykański prezydent odpowiedział żurnaliście na Twitterze.

– Brian Kimeade z »Fox & Friends« pomylił się. Nie wdamy się w kolejną wojnę z ludźmi, którzy walczą ze sobą od 200 lat. Europa miała szansę na to, aby zdobyć swoich więźniów ISIS, ale nie chciała ponieść tego kosztów. Niech USA zapłacą. Kurdowie mogą wypuszczać niektórych, aby wymusić nasze zaangażowanie (…) Czy ludzie naprawdę myślą, że powinniśmy pójść na wojnę z Turcją, członkiem NATO? Niekończące się wojny w końcu się zakończą! – napisał w mediach społecznościowych Trump.

….Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019