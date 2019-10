Dramat Sylwii Spurek! Lewica wprowadziła więcej mężczyzn niż kobiet

To będzie prawdziwy dramat dla p. Sylwii Spurek, która usilnie stara się nas przekonać, że kobiety muszą stanowić zawsze ponad połowę reprezentantów, no a połowę to tak minimum. Tymczasem na 49 posłów Lewicy, kobiety będą stanowić zaledwie 21 osób.

W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów; KO – 134 ; KW SLD – 49 ; PSL – 30; Konfederacja – 11, a Mniejszość Niemiecka – 1 mandat – podała w poniedziałek PKW. W Senacie PiS obsadzi 48 mandatów, KO – 43, PSL – 3, KW SLD – 2.

Z list komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD, Wiosna, Lewica Razem) najwięcej posłów – 23 – wprowadził Sojusz; 19 osób jest z Wiosny, a z Lewicy Razem do parlamentu dostało się sześć osób. Najlepszy wynik na liście uzyskał lider Lewicy Razem Adrian Zandberg, który otwierając listę w Warszawie otrzymał ponad 140 tys. głosów.

Wśród 49 posłów, którzy weszli z list komitetu wyborczego SLD, 21 to kobiety, a 28 to mężczyźni. Najwięcej kobiet, bo aż 12, weszło do Sejmu z rekomendacji Wiosny. Są to: wybrana z Poznania, organizatorka czarnych marszy Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic z Zielonej Góry, b. posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus z Torunia, b. wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka z Gliwic, Beata Maciejewska z Gdańska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Wrocławia, Hanna Gill-Piątek z Łodzi, Małgorzata Prokop-Paczkowska z Koszalina, Monika Pawłowska z Chełma, Anita Sowińska z Piotrkowa Trybunalskiego, ze Szczecina Katarzyna Kotula i z Elbląga Monika Falej.

Pięć kobiet zostało wybranych z rekomendacji SLD. W Sejmie zasiadać będą: wybrana z Legnicy, była posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (żona b. szefa MON Jerzego Szmajdzińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej); z Gdyni – była posłanka i europosłanka Joanna Senyszyn, z Warszawy rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska, Katarzyna Kretkowska z Poznania i Karolina Pawliczak z Kalisza,

Na 6 posłów z Lewicy Razem cztery to kobiety. W parlamencie zasiądą: wybrana z Warszawy Magdalena Biejat, z Krakowa Daria Gosek-Popiołek, z Sieradza Paulina Matysiak i Marcelina Zawisza z Opola.

(PAP)