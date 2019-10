Ile zarobią partie polityczne po wyborach? Bajońskie sumy z pieniędzy podatników

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Nie ma już wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą. Teraz głosy oddane na poszczególne ugrupowania będzie można przeliczyć na pieniądze. Partie polityczne dostaną bowiem subwencje.

Subwencje przysługują jedynie tym ugrupowaniom, które uzyskały co najmniej 3% poparcia w wyborach do Sejmu oraz koalicjom, które osiągnęły minimum 6% w wyborach do niższej izby parlamentu.

Z powyższego wynika, że subwencje otrzymają: Prawo i Sprawiedliwość oraz cała Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z ruchem Pawła Kukiza.

Ile wart jest jeden głos? Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w tabeli PKW, która przedstawia się następująco:

– do 5% – 5,77 zł;

– 5%-10% – 4,61 zł;

– 10%-20% – 4,04 zł;

– 20%-30% – 2,31 zł;

– ponad 30% – 0,87 zł.

Ile zatem zarobią poszczególne partie? Poniżej prezentuje zestawienie wpływów z subwencji:

– Zjednoczona Prawica – 21,136 mln zł;

– Koalicja Obywatelska – 17,745 mln zł;

– Lewica – 9,963 mln zł;

– PSL – 7,498 mln zł;

– Konfederacja – 6,053 mln zł.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że partie zarobią miliony, które nie tylko zrekompensują im koszty kampanii wyborczej, ale również pozwolą przygotować się do kolejnych wyborów.