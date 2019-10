Kim jest Jakub Kulesza, poseł Konfederacji? Poznaj sylwetkę wolnościowego polityka

Jakub Kulesza będzie jednym z pięciu przedstawicieli partii KORWiN w nowym Sejmie. Kim jest poseł Konfederacji z Lublina?

Imię i Nazwisko: Jakub Kulesza

Wiek: 29 lat

Data i miejsce urodzenia: 12.11.2019, Lublin

Jakub Kulesza jest absolwentem elektroniki, informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej.

Z szeroko pojęta polityką związany jest od 2006 roku, kiedy to zorganizował puławską sekcję młodzieżową Unii Polityki Realnej, w której działał do 2009 roku. W 2010 roku związał się ze stowarzyszeniem KoLiber, w którym pełnił między innymi funkcje kierownika sądu naczelnego, pierwszego wiceprezesa organizacji oraz skarbnika. W okresie od grudnia 2012 do grudnia 2013 był prezesem KoLibra.

W 2015 roku spróbował swoich sił w wyborach parlamentarnych, z list KWW Kukiz’15. Otrzymując łączną liczbę 15 058 głosów uzyskał mandat posła VIII kadencji. Jednocześnie otrzymał również funkcję rzecznika prasowego klubu Kukiz’15.

W 2018 roku przystąpił do struktur partii Wolność, której został wiceprezesem, a następnie utworzył w Sejmie koło poselskie Wolni i Skuteczni.

W marcu 2019 roku został członkiem koła poselskiego Konfederacja, aby następnie w maju tego samego roku próbować swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach parlamentarnych 2019 startował w okręgu nr 6 – Lublin, gdzie uzyskał 24 406 głosów, przy procentowym poparciu 4,32. Taki wynik dał mu mandat posła RP.