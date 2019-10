Kim jest Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji? Poznaj sylwetkę wolnościowego polityka

Konrad Berkowicz będzie jednym z pięciu przedstawicieli partii KORWiN w nowym Sejmie. Kim jest poseł Konfederacji z Krakowa?

Imię i Nazwisko: Konrad Berkowicz

Wiek: 34 lata

Data i miejsce urodzenia: 27.05.1985, Kraków

Jest absolwentem studiów informatycznych na Wydziale Elektrotechniki , Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat związany z ruchem wolnościowym, często nazywany prawą ręką Janusza Korwin-Mikkego. Swoją współpracę ze środowiskiem rozpoczął w 2005 roku. Przez lata pełnił ważne funkcje w partii, między innymi piastował stanowisko wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy. W wyborach prezydenckich 2015 roku pomagał w kampanii Janusza Korin-Mikkego, pełniąc rolę rzecznika prasowego.

W kolejnych latach był kandydatem partii KORWiN w wyborach do parlamentu (2015 rok), samorządowych (2018) i parlamentu europejskiego (2019). Za każdym razem miejscem startu był Kraków, gdzie obecny poseł zdobywał bardzo wysokie poparcie. Warto wspomnieć m.in. rok 2015, kiedy to Konrad Berkowicz osiągnął 7 procentowe poparcie, które było jednym z najwyższych w całym ugrupowaniu.

W wyborach do parlamentu 2019 roku, startował w okręgu nr 13 Kraków, osiągając łączny wynik 36 428 głosów. Dało to poparcie na poziomie 5,61 procent, co zaowocowało uzyskaniem mandatu posła RP.