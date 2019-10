Korwin-Mikke o rozłamowcach w Konfederacji. „Jakubiak popełnił błąd, a Liroy jest marionetką w rękach Dulskiego”

Jednymi z wielkich przegranych wyborów parlamentarnych są Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec. Obaj panowie jeszcze w maju z ramienia Konfederacji startowali w wyborach europejskich, ale następnie postanowili iść swoimi ścieżkami, a ich inicjatywy nie cieszyły się wielkim poparciem. Ostatecznie w Sejmie się nie znajdą. Sytuację skomentował prezes partii KORWiN, poseł IX kadencji, Janusz Korwin-Mikke.

Jeden z liderów Konfederacji gościł w telewizji wRealu24. Zdradził, że Konfederacja do ostatnich chwil proponowała Jakubiakowi start ze swoich list. Oferta była ważna jeszcze kilka godzin przed zarejestrowaniem list.

– Myśmy proponowali Panu Jakubiakowi do ostatnich chwil pierwsze miejsce w Płocku. Stamtąd jest właśnie posłem i mógłby spokojnie ponownie posłem zostać. Niestety, wybrał tych Bezpartyjnych i Samorządowców i… zrobił błąd. Cóż, każdy robi błędy w życiu – powiedział.

Korwin-Mikke dodał, że sprawa z Liroyem wyglądała nieco inaczej. Zasugerował, że poseł Marzec nie jest samodzielny w działaniu, a na marginesie dodał, że Jakubiak w wielu sprawach z Liroyem się nie zgadzał.

– Pan Liroy jest marionetką w rękach Dulskiego, który otwarcie mówi, że jego celem było zniszczenie Konfederacji – powiedział. Skomentował również głośne słowa Liroya, który sugerował, że Korwin-Mikke wspiera Rosję.

– To, co powiedział było tak niegramatyczne, że nawet nie pozywałem go do sądu. Gazety oczywiście przekręcają. Nie da się dokładnie powtórzyć słów Liroy’a, tak niegramatyczne one były. Generalnie wynikało, że wolę Rosję od Polski, co oczywiście jest nieprawdą – zakończył wątek obu polityków Korwin-Mikke.

Źródło: wRealu24/NCzas.com