Krystyna Pawłowicz przechodzi na polityczną emeryturę! Co dalej z kontrowersyjną posłanką?

Krystyna Pawłowicz to jedna z najbardziej kontrowersyjnych posłanek Sejmu kończącej się kadencji. Jak już wcześniej zapowiedziała, przechodzi na polityczną emeryturę. Jaka przyszłość czeka Pawłowicz?

Już niebawem Krystyna Pawłowicz przestanie być posłanką. Jak już wcześniej mówiła, nie wzięła udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Wcześniej Pawłowicz pracowała jeszcze jako nauczyciel akademicki. Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie za jedno posiedzenie otrzymywała 650 zł.

Teraz jeżeli Krystyna Pawłowicz nie wróci do wykładania na uczelni lub nie znajdzie innego zajęcia, będzie utrzymywać się z emerytury. Jej świadczenie to ok. 4750 zł. Ponadto Pawłowicz uzyskuje dochody z wynajmu mieszkania w kwocie 880 zł miesięcznie.

Majątek posłanki PiS to ponad 100 tysięcy złotych w gotówce, do tego jeszcze dwa mieszkania o łącznej wartości ok. 780 tysięcy złotych. Zatem nie powinna ona narzekać na biedę po wycofaniu się z życia politycznego.

Źródło: se.pl