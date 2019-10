NASZ NEWS. Brejza wchodzi do Senatu dzięki Konfederacji! „PiS stracił większość w Senacie, bo się nie dogadał”

PiS nie ma większości w Senacie bo w okręgach 10 i 92 wystartowali kandydaci Konfederacji, którzy sprawili, że kandydatom PiS zabrakło głosów.

W wyborach do Senatu kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 43 mandaty senackie, PSL – trzy, SLD – dwa. Trzy przypadły kandydatom sympatyzującym z opozycją, ale startującym z własnych komitetów. Oznacza to, że opozycja ma większość w Senacie. 48 mandatów zdobyli kandydaci z list PiS. Jeden mandat przypadł Lidii Staroń, która nie miała konkurenta z PiS.

W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczyło więc blisko trzech kandydatów. Najwięcej kandydatów na senatorów wystawiły komitety: PiS, KO, PSL, Bezpartyjni i Samorządowcy, SLD oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Szanse na zdobycie większości w Senacie przez PiS jednak były. Trzeba było tylko dogadać się z Konfederacją. Ponieważ tak się nie stało, PiS stracił mandat senatorski w okręgu nr 10 w Bydgoszczy, gdzie w efekcie wygrał Krzysztof Brejza z KO zdobywając 45,76 proc. głosów. Podobnie stało się w Koninie w okręgu nr 92 gdzie wygrał Paweł Arndt (KO) z poparciem 41,71 proc. głosów.

Sprawę skomentował na Twitterze Tomasz Sommer, redaktor naczelny Nczas.com:

Właśnie to sprawdziliśmy. PiS nie ma większości w senacie bo w okręgach 10 i 92 wystartowali kandydaci Konfederacji, którzy sprawili, że kandydatom PiS zabrakło. A można się było dogadać. Ale geniusze z PiS woleli gierki z blokadami w TVP.

Na polityczną pychę PiS zwrócił też uwagę Rafał Ziemkiewicz:

PiS powinien był oddać Konfederacji kilka miejsc senatorskich w zamian za poparcie w reszcie kraju. I tak K. wystawiła tylko kilka osób, które zgarnęły tylko 0.8 proc. w skali kraju. Ale być może to by starczyło do większości. Ale pycha zwyciężyła nad rozumem. https://t.co/QUgSXwzfGX

— Tomasz Sommer (@1972tomek) October 15, 2019