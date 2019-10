Niemcy i Francja wstrzymują eksport broni do Turcji. Erdogan grozi Europie kolejnym kryzysem!

Niemcy i Francja ogłosiły, że wstrzymają eksport broni do Turcji w związku z jej inwazją wojskową w północno-wschodniej Syrii.

W związku z turecką ofensywą wojskową w północno-wschodniej Syrii rząd nie wyda żadnych nowych zezwoleń na broń, której Turcja może użyć w Syrii – powiedział tygodnikowi „Bild am Sonntag”, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

Jak donosi Euronews: Wkrótce potem Francja ogłosiła, że zawiesza eksport „materiałów wojennych” do Turcji.

W oświadczeniu Florence Parly, francuski minister sił zbrojnych napisał: Do czasu zaprzestania tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii Francja postanowiła zawiesić wszelkie plany eksportu do Turcji materiałów wojennych, które mogłyby zostać wykorzystane w kontekście tej ofensywy. Ta decyzja ma natychmiastowy skutek.

Co ciekawe Francja i Niemcy podjęły tę decyzję zaledwie kilka dni po tym, jak Holandia, Norwegia i Finlandia postanowiły wstrzymać cały eksport broni do Turcji.

Jak podaje portal voiceofeurope.com: Różni arabscy ministrowie spraw zagranicznych wydali również oświadczenia o potępieniu tureckiej agresji w regionie, wzywając do natychmiastowego wycofania swoich wojsk.

Liga Arabska wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do zastosowania środków mających zmusić Turcję do powstrzymania wkroczenia wojsk do Syrii.

Spotkanie komisji spraw zagranicznych UE odbędzie się w poniedziałek w Luksemburgu, aby zadecydować czy blok przyjmie skoordynowane podejście do tej kwestii.

W odpowiedzi na potępienie przez Europę działań jego rządu prezydent Turcji Recep Erdogan po raz drugi zagroził zalaniem Europy 3,6 mln migrantów mieszkających w Turcji. Taki scenariusz oznaczałby kolejny kryzys migracyjny na kontynencie.

Otworzymy bramy i wyślemy 3,6 miliona uchodźców – powiedział Erdogan w zeszły czwartek podczas przemówienia do tureckich ustawodawców.

