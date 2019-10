Papież Franciszek o konflikcie, który może zmienić się w III wojnę światową. Ojciec Święty wspomina też Polskę i Polaków

Papież Franciszek w swoim ostatnim orędziu wygłoszonym w Watykanie wspomniał o sytuacji w Syrii, która według wielu komentatorów może przerodzić się w konflikt globalny.

Ojciec Święty Franciszek nawiązał w swoim przemówieniu do Syrii cztery dni po rozpoczęciu ofensywy sił Turcji.

– Moje myśli kieruję ponownie na Bliski Wschód, szczególnie do umiłowanej i umęczonej Syrii, skąd znów napływają dramatyczne wiadomości na temat losu ludności na północnym wschodzie kraju, zmuszonej do porzucenia domów z powodu działań militarnych – powiedział Franciszek.

Wielu komentatorów obawia się, że konflikt w Syrii zmieni się w konflikt globalny. Jeśli nie w tzw. „wojnę światową” to przynajmniej w kolejną serię zamachów przeprowadzanych w różnych miejscach na świecie, w które wysłana zostanie kolejna fala uchodźców.

– Do wszystkich zaangażowanych stron i do wspólnoty międzynarodowej ponawiam apel o szczere zaangażowanie na drodze dialogu, by szukać skutecznych rozwiązań – kontynuował swoje przemówienie papież.

Następnie, przed modlitwą „Anioł Pański”, Franciszek zwrócił się do Polaków.

– Specjalne pozdrowienie kieruję do wiernych z Polski, którzy dzisiaj obchodzą Dzień Papieski. Dziękuję im za ich modlitwy i za stałą serdeczność – powiedział papież.

Następnie papież poprowadził zwyczajową modlitwę w oknie papieskim

Źródło: Deon.pl