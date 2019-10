Tak głosowali w Izraelu! Forum Żydów Polskich podaje wyniki z ambasady RP w Tel Awiwie

Wybory do polskiego parlamentu odbywają się również poza granicami. Wielu Polaków mieszka bowiem w innych krajach, a mimo to są uprawnieni do głosowania. Parlamentarzystów wybierano także w Izraelu. Jakie były wyniki?

Poparcie dla partii politycznych w Izraelu może być nieco zaskakujące z krajowego punktu widzenia. Wydawać by się mogło, że bez szans są ugrupowania, które stanowczo sprzeciwiają się roszczeniom żydowskim. Pomimo tego Konfederacji udało się uzyskać całkiem przyzwoity wynik.

A tak wyglądają wyniki dla wszystkich komitetów wyborczych:

– Koalicja Obywatelska – 418 głosów;

– Prawo i Sprawiedliwość – 240 głosów;

– Lewica – 177 głosów;

– Polskie Stronnictwo Ludowe – 45 głosów;

– Konfederacja – 29 głosów.

Jak zatem widać, największe poparcie w Izraelu uzyskały ugrupowania od dawna obecne na polskiej scenie politycznej. Różnica pomiędzy KO a PiS jest ogromna. Czy takie poparcie dla największego bloku opozycyjnego jest związane z roszczeniami żydowskimi? Przekonamy się pewnie za jakiś czas.