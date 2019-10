Teraz się będą żreć! Gromy lecą na Grzegorza Schetynę ze wszystkich stron

Grzegorz Schetyna obiecywał zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Komentatorzy jednak twierdzili, że tak naprawdę nie chce on odnieść sukcesu, o czym świadczyła kampania prowadzona przez Koalicję Obywatelską. Teraz ze wszystkich stron posypały się gromy na lidera totalnej opozycji.

Politycy Koalicji Obywatelskiej w swych powyborczych komentarzach odnieśli się do porażki. Wielu z nich wbija szpilę Grzegorzowi Schetynie, a niektórzy wręcz domagają się jego odejścia.

– Jestem przekonany, że sam Grzegorz Schetyna jako niezwykle doświadczony polityk wie, jaką dziś osobistą decyzję powinien podjąć – powiedział „Rzeczpospolitej” Bogdan Zdrojewski.

– Skoro lider nie był w stanie zapamiętać swojej szóstki, to jak to ma uczynić wyborca. A na tym (Schetyna – red.) został przyłapany – dodał były minister kultury.

Do porażki odniosła się również Joanna Mucha.

– Stanęliśmy na wysokości zadania. Inną sprawą jest to, że moim zdaniem te wybory były do wygrania przez nas. I tylko to, że ta kampania była przeprowadzona w taki sposób, sprawiło, że niestety wygrane nie zostały – wypomniała Schetynie była „ministra” sportu.

