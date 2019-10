TYLKO U NAS! Tomasz Sommer: „PiS wprowadził do Sejmu skrajne lewactwo, intensywnie ich promując” [VIDEO]

PiS poprzez swoje kanały medialne bardzo intensywnie zapraszała tych różnych panów z lewicy, czy z lewactwa i promowała ich. W efekcie tego, mieli zasięgi i dostali się w dużej masie do Sejmu. Gdyby Konfederacja miała taką samą obecność w TVP, jak miała lewica, to miałaby podobny albo lepszy wynik niż oni – mówi Tomasz Sommer, redaktor naczelny portalu NCzas.com.

W rozmowie z NCzasTV, redaktor wspominał między innymi niezrozumiałą dla siebie taktykę, którą zastosowało Prawo i Sprawiedliwość za pomocą mediów, nazywanych potocznie publicznymi.

Zdaniem Tomasza Sommera, taki dobór „promocji” ugrupowań jest co najmniej dziwny.

– Nie wiem, po co to jest zrobione, bo gdybym ja, miał do wyboru przysłowiowego „Mira i Zdzicha” (…), a tych jakiś sodomitów, wariatów to naprawdę wolę „Mira i Zdzicha” – podkreślił Sommer.