TYLKO U NAS! Tomasz Sommer wprost o Jarosławie Gowinie. „Kwintesencja działacza PiS-u. Promuje komunę!” [VIDEO]

Właściwie nie wiem, czym się Pan Gowin w tym rządzie zajmuje. Działa w zakresie szkolnictwa wyższego, ale taka komuna, jak w tym szkolnictwie istniała, to do dzisiaj istnieje […] To jest klasyczny przykład działacza PiS-u, który dużo gada, a nic kompletnie z tego nie wynika – mówi Tomasz Sommer, komentując obecność Jarosława Gowina w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

W rozmowie z NCzas TV, redaktor naczelny portalu NCzas.com wspominał m.in. o fakcie, iż w wyniku zmian w ministerstwie kierowanym przez Jarosława Gowina, Krytyka Polityczna została wydawnictwem naukowym.

Promuje komunę najwyraźniej, tym się zajmuje. To jest kwintesencja PiS-u, ten Pan Gowin. On wcześniej był w Unii Wolności, w Platformie Obywatelskiej, zawsze wiedział, gdzie się ustawić, żeby ze żłoba pociągnąć – skomentował Tomasz Sommer.