Wyborcy KO mogli pomylili logo komitetu z kratką, w której należało postawić znak „X”

„Gazeta Wyborcza” jest pełna obaw. Chodzi o to, że jej zdaniem, niektórzy wyborcy Koalicji Obywatelskiej mogli pomylić logo komitetu z kratką, w której należało postawić znak „X”, co może doprowadzić do wypaczenia wyników wyborów do Senatu.

W internecie pojawiły się zdjęcia kart do głosowania, na których ludzie stawiali znak „X” nie w kratce do tego przeznaczonej, a na logo Koalicji Obywatelskiej.

Rzecz jest o tyle ciekawa, że cząstkowe wyniki wyborów nie mówią, kto wygrał wybory do Senatu. Bój o izbę wyższą polskiego parlamentu będzie zatem trwał do ostatniego głosu.

Otóż „Gazeta Wyborcza” zaczyna już lamentować, że Koalicja Obywatelska może przegrać wybory przez… swoje logo! Było ono niezwykle podobne do kratki do głosowania.

Rafał Mundry zamieścił na Twitterze fotografie kart do głosowania, na których wielu wyborców postawiło znak „X” nie z tej strony co trzeba. W sieci zaraz pojawiły się kolejne zdjęcia przedstawiające tego typu sytuacje.

W opinii liberalnych mediów wyborcy Koalicji Obywatelskiej uchodzą za oświeconą elitę intelektualną Polski. Dziwi więc fakt, że niektórzy wyborcy tego komitetu nie potrafili poprawnie oddać swojego głosu.