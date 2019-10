Została posłanką na… dwa dni. I chce nagłośnić protesty przeciwko budowie fabryki produkującej baterie do samochodów elektrycznych

Edyta Kubik złożyła we wtorek w Sejmie ślubowanie poselskie. Nowa poseł objęła mandat po zmarłym marszałku seniorze Kornelu Morawieckim, a pełnić go będzie jedynie przez dwa dni. Jak wskazała w rozmowie z „Polsat News”, chce założyć biuro poselskie, aby nagłośnić protest mieszkańców jej miejscowości przeciwko planom budowy fabryki elektrolitu.

We wtorek po godz. 9 Sejm wznowił przerwane przed wyborami posiedzenie. Kubik o możliwości objęcie mandatu dowiedziała się dzień wcześniej.

– Nie wiem, ile będzie trwała moja kadencja, natomiast muszę ją maksymalnie wykorzystać – powiedziała „Polsatowi News” nowa poseł.

Dodała, że pragnie założyć biuro poselskie, zaangażować się i nagłośnić protest mieszkańców Godzikowic pod Oławą. Ci bowiem nie chcą w swojej okolicy fabryki elektrolitu, którym napełniane są wkłady do baterii dla samochodów elektrycznych.

Organizatorzy protestu wskazują, że pomimo rozwoju technologicznego, nie ma na świecie bezpiecznych rozwiązań na utylizację toksycznych odpadów związanych z produkcją elektrolitu. Obawiają się, że zużyte baterie litowo-jonowe zafundują okolicznym miejscowościom „bombę ekologiczną”.

– Coraz więcej pojawia się informacji, badań i co za tym idzie wątpliwości mówiących również o bezemisyjnych samochodach. Natomiast nie podlega wątpliwości fakt, że za wyprodukowaniem silników elektrycznych stoją potężne, TOKSYCZNE FABRYKI, które niszczą nasze zdrowie i środowisko. Mamy stać się potęgą elektromobilności, niestety nie w postaci elektrycznych aut na naszych drogach. Ta potęga ma polegać na przenoszeniu toksycznych inwestycji na nasze ziemie i tworzenie składowisk odpadów elektrycznych – czytamy na Facebooku strony „STOP budowie zakładów elektrolitu w Godzikowicach”

Zgodnie z prawem, mandat po zmarłym pośle obejmuje kandydat z kolejnym wynikiem na tej samej liście z wyborów do Sejmu. W 2015 r. Kornel Morawiecki otwierał listę Kukiz’15 we Wrocławiu. Kolejny wynik należał do Edyty Kubik, która w Sejmie będzie posłanką niezrzeszoną.

Sejm VIII kadencji ostatnie posiedzenie zakończy w środę.

Kornel Morawiecki zmarł 30 września w wieku 78 lat, był działaczem opozycji demokratycznej w PRL, przywódcą „Solidarności Walczącej”, marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. Prezydent Andrzej Duda nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.

