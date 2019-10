Coca Cola ukarana za wspieranie ruchu LGBT. „To odpowiedź na obywatelską skargę”

Coca-Cola musi zapłacić karę za wspieranie ruchu LGBT. Koncern Coca-Cola został ukarany na Węgrzech grzywną w wysokości 6500 zł za kampanię #loveislove, w której marka pokazała na plakatach uśmiechnięte hetero i homoseksualne pary – pisze portal wirtualnemedia.pl

Węgierskie władze ukarały firmę grzywną za działania, które „mogą zagrażać rozwojowi dzieci i młodzieży”. Urząd komitetu peszteńskiego uznał, że realizowana przez koncern w sierpniu br. kampania pod hasłem #loveislove złamała punkt ustawy, która zakazuje reklam mogących szkodzić fizycznemu, duchowemu, emocjonalnemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Urząd komitetu peszteńskiego zajął się reklamą Coca-Coli w odpowiedzi na skargę obywatelską.

Raklama była związana z odbywającym się w stolicy Węgier Szjget Festivalem. Reklamy z uśmiechniętymi hetero- i homoseksualnymi parami pojawiły się na plakatach m.in. w metrze budapeszteńskim. Towarzyszyły im plakaty z butelkami coli na tęczowym tle z napisem „Miłość to miłość. Zero cukru, zero uprzedzeń”. Reklamy wzbudziły ogromne kontrowersje. W internecie pojawiła się petycja mająca doprowadzić do ich usunięcia. Podpisało ją ok. 26 tys. osób.

Teraz firma musi zapłacić 500 tys. forintów grzywny czyli ok. 6500 zł i została zobowiązana do tego, by podobnych kampanii nie realizować. Coca-Cola na Węgrzech nie zgodziła się z zarzutami i zapowiedziała, że na festiwalu będzie można kupić Coca-Colę w limitowanych opakowaniach z tęczową etykietą.

źródło: wirtualnemedia.pl