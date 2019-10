Firmy w Polsce coraz mniej nowoczesne. Przedsiębiorcy boją się innowacji

Polskie firmy zaczynają widzieć korzyści płynące z innowacji i automatyzacji, jednak ponad połowa z nich nie rozpoczęła jeszcze procesów wdrożeniowych – wynika z międzynarodowego badania „Automation with Intelligence” firmy doradczej Deloitte.

Zgodnie z raportem, na świecie podwoiła się w ciągu roku liczba organizacji, które wprowadzają automatyzację na szeroką skalę, ale nie w Polsce.

Blisko 8 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej na całym świecie twierdzi, że stosuje w firmie ponad 50 takich rozwiązań, jak robotyka, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 6 proc. ankietowanych. 51 proc. firm w Polsce i 42 proc. organizacji na świecie wciąż nie rozpoczęło jednak procesu automatyzacji.

36 proc. ankietowanych w Polsce menedżerów wskazało, że w ich organizacjach pilotażowo pracuje 1-10 robotów. Jednocześnie 66 proc. z nich uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują kadrami i umiejętnościami pozwalającymi na zwiększenie poziomu automatyzacji. W skali globalnej odpowiedziało tak tylko 46 proc. badanych.

Połowa badanych z Polski deklaruje, że w wielu projektach łączy automatyzację procesów (RPA) ze sztuczną inteligencją (AI). Globalnie odpowiedziało tak 29 proc. ankietowanych. Na połączeniu RPA z AI opiera swoją strategię aż 45 proc. firm na świecie, które są na etapie podnoszenia poziomu automatyzacji. Podobnie robi tylko 36 proc. organizacji, które dopiero zaczynają wdrażanie inteligentnej automatyzacji i wyłącznie 20 proc. organizacji będących na etapie testów.

Zwiększenie produktywności jest głównym celem 73 proc. przedsiębiorstw – zarówno polskich, jak i globalnych – które wdrażają strategię inteligentnej automatyzacji. Połowa ankietowanych z Polski przyznaje, że połączenie RPA i AI przekroczyło ich oczekiwania dotyczące zwiększenia produktywności.

Połowa polskich organizacji oczekuje zmniejszenia kosztów o 1-10 proc. Globalnie odpowiedziało tak 40 proc. firm. Według ekspertów Deloitte w ciągu trzech lat automatyzacja może zapewnić średnie obniżenie kosztów o 22 proc.

Badanie pokazało, że dla 58 proc. polskich firm największą barierą w stosowaniu inteligentnej automatyzacji jest brak odpowiedniej infrastruktury i systemów. Globalnie takiej odpowiedzi udzieliło 48 proc. ankietowanych. Dla 54 proc. polskich podmiotów na drodze do szybkiej automatyzacji stoi również fragmentacja procesów. Za granicą jest to problem dla 66 proc. przedsiębiorstw. Jedną z przeszkód jest również brak jasnej wizji i ambicji w zakresie inteligentnej automatyzacji. To bariera dla 42 proc. firm nad Wisłą i 38 proc. globalnie.

46 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje posiadanie kompleksowej strategii inteligentnej automatyzacji swojego przedsiębiorstwa (globalnie tylko 36 proc.).

Mimo szerokiej wiedzy o potencjalnych korzyściach 44 proc. organizacji nie posiada jeszcze szacunków, w jaki sposób ich strategie automatyzacji wpłyną na pracowników. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 14 proc. ankietowanych.

43 proc. ankietowanych w kraju i 30 proc. globalnie odpowiedziało, że maksymalnie jedna dziesiąta ich zespołów odnotowała zmiany w związku z wprowadzeniem inteligentnej automatyzacji.

60 proc. zbadanych przez Deloitte przedsiębiorstw nie wie, czy automatyzacja będzie wymagała od ich pracowników przekwalifikowania. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 85 proc. ankietowanych.

Badanie pokazało, że 14 proc. globalnie i 15 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie ma planów i możliwości przekwalifikowania pracowników, na których role wpłynie inteligentna automatyzacja. Natomiast 42 proc. odpowiedziało, że ich pracownicy mają możliwość przekwalifikowania się na miejscu, czyli w firmie.

W przeprowadzonym w maju w 26 krajach badaniu wzięło udział 523 menedżerów przedsiębiorstw, których łącznie roczne obroty sięgają 2,7 bln dolarów.

Źródło: PAP